Unahotels Oggi serve un’arma segreta

Si alza il sipario sulle Final Eight biancorosse.a partire dalle 18 – con i match trasmessi in chiaro su D-Max oltre che su Eurosport 1 e Dazn - Vitali e compagni affronteranno Trento nella bellissima cornice dell’Inalpi Arena di Torino. Quarti di finale, gara secca, senza un domani. Un match che può anche valere una stagione, soprattutto se ti chiami Reggio e non hai il budget di corazzate come Milano, Virtus, Trapani o Venezia. Dispiace, dunque, gettare subito una secchiata d’acqua gelida sugli entusiasmi che questa squadra ha comprensibilmente generato, ma la verità è che in questo momento non esiste un avversario peggiore della Dolomiti Energia. Oltre che in senso assoluto – visto che la squadra di Galbiati è capolista in Serie A – si va anche nello specifico, perché le caratteristiche dei bianconeri sembrano la nemesi perfetta per quelle biancorosse.