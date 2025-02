Spettacolo.periodicodaily.com - Una Voce Graffiante per la Gen Z, Settembre al Festival di Sanremo 2025 con “Vertebre”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

è in gara nella categoria “Nuove Proposte” deldicon il brano “”. Il Talento dicon “”Andreaha aperto la seconda serata deldi, esibendosi nella categoria “Nuove Proposte”. Nato a Napoli nel 2000, è uno dei talenti emergenti della scena musicale italiana. Il giovane artista, che si esibisce con il nome d’arte di, è in gara questa sera, 13 febbraio, con il brano “” nella sezione Nuove Proposte, insieme ad Alex Wyse.Con uno stile unico che fonde il dialetto napoletano con il cantautorato italiano,si distingue per la sua capacità di esprimere le emozioni della Generazione Z attraverso unae intensa.difoto di Alessandro Rabboni (5) b (1)“” di, Un Brano PersonaleLa canzone “”, scritta da Andrea, Manuel Finotti e Laura Di Lenola, affronta il tema della vulnerabilità emotiva.