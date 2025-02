Ilgiorno.it - "Una scuola che non crolli". Presidio all’Itis di Rho

Studenti in protesta ieri mattina all’istituto tecnico industriale statale Cannizzaro di Rho. All’insegna degli slogan “Vogliamo sicurezza non il soffitto che crolla in testa“ e “Basta perdite di tempo, vogliamo il cambiamento“ gli studenti hanno organizzato undavanti ai cancelli delladi via Sanzio per denunciare quello che succede e chiedere a Città metropolitana di Milano di intervenire. Da anni a causa di infiltrazioni di acqua e della mancata manutenzione l’edificio scolastico ha grossi problemi. "L’ultimo episodio è successo lunedì mattina quando nei bagni delle donne al piano terra è crollato un pezzo di controsoffitto addosso a una studentessa – raccontano gli studenti – ormai da due anni una delle palestre è chiusa perché quando piove entra l’acqua, e non è ancora stata sistemata.