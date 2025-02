Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … il Giarre 1987-88 del bomber Marcello Prima, promosso in Serie C1

Ladel-88Questa settimana avvio un altro trittico di maglie siciliane e comincio con una storicadeldella stagione/88, quella della promozione in C1 dei gialloblù.Le caratteristiche dellaLaè già in tessuto tecnico, un raso felpato all’interno. Il design è davvero molto bello: laha i colori gialloblù in modo speculare. Il fronte è diviso esattamente a metà da due bande una gialla e una blu e allo stesso modo le maniche sono divise in questi colori, con il blu nella parte esterna della manica destra e il giallo allo stesso modo nella manica sinistra. Il colletto è invece blu mentre la base del colletto e i polsini sono gialli.Frontecon i due sponsorAl centro dellatroviamo due sponsor commerciali, quello principale è rappresentato dall’associazione dei commercianti e degli artigiani di, mentre, stampato in rosso e sulla parte sinistra del fronte, troviamo l’altro sponsor, l’industria dolciaria Dol fin, storica fabbrica di dolci della famiglia Finocchiaro di, fondata nel 1914 da Santo Finocchiaro che tornò dall’America nella sua terra di origine per produrre, inizialmente, caramelle.