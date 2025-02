Liberoquotidiano.it - Un uomo si lancia con l'auto sulla folla: sangue e terrore a Monaco di Baviera

diunalla guida si èto con l', investendo i partecipanti a una manifestazione sindacale. Stando alle prime informazioni diffuse, il numero dei feriti è di almeno 15. Al momento è in corso una grande operazione di polizia per neutralizzare l'alla guida dell'. Subito dopo la polizia diha pubblicato su X un post in cui comunica di aver bloccato l'responsabile dell'attacco e che quindi non sarebbe più un pericolo per il resto delle persone presenti sul posto. Secondo quanto riferisce Bild, l'utilizzata sarebbe una Mini Cooper. C'è un dettaglio da non sottovalutare in questa storia c'è una strana coincidenza. Venerdì inizierà proprio ala Conferenzasicurezza e, tra i partecipanti, arriveranno oggi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.