Un tuffo verso il traguardo

Si è svolta la prima giornata del Circuito Propaganda 2025 organizzato da Sport Village Banca di Pesaro che ha regalato a tanti bambini e ragazzi un pomeriggio speciale, un’occasione per vivere il primo stimolo di competizione, al di là del risultato. I protagonisti, commenta il presidente Andrea Sebastianelli, "sono stati i giovanissimi atleti che si sono tuffati in acqua con entusiasmo e spirito di squadra. Per molti questa è stata la prima volta in cui hanno affrontato la paura e l’ansia di una gara. Inizialmente titubanti, i giovani atleti hanno trovato la forza di superare i timori iniziali, imparando a convivere con l’emozione della gara. Una competizione che va ai di là del risultato: il nuoto è anche crescita personale. Questa prima giornata di gare ha rappresentato proprio un momento di crescita per tutti – aggiunge Sebastianelli –, la competizione per i giovani dello Sport Village è diventata un trampolino per divertirsi, superare le proprie paure e rafforzare lo spirito di gruppo.