Un torneo per Daniel | Adorava il basket Sempre felice trasmetteva energia

"Non ne abbiamo ancora parlato con Fabrizio Ambrassa, ma probabilmente dedicheremo ailche ogni anno la compagnia dell’Albero organizza a giugno". Lo afferma Alessandro Senni, allenatore diMazzini in questa stagione nella squadra di Divisione Regionale 2, lo sfortunato 19enne che ha perso la vita martedì mattina in un incidente stradale a Borgo Faina sulla via Dismano nei pressi dell’incrocio con via Argine Sinistro Canale Molino, mentre era alla guida di una Fiat 600. La sua auto, probabilmente durante un sorpasso, si è scontrata con una Bmw che proveniva dal senso opposto di marcia e per il ragazzo, rimasto imprigionato nell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare. "era una persona alla quale non si poteva non voler bene – spiega Senni –, erae aveva tanto entusiasmo, a volte anche troppo.