Un salto fuori dall'auto…e dalla catastrofe: sfugge al treno in corsa per miracolo

Ci sono momenti in cui il destino lascia un margine sottilissimo tra la vita e la tragedia. A Layton, nello Utah, un automobilista ha visto la morte in faccia — e ha avuto il sangue freddo per sfuggirle.Ilche avanza, l’auto imprigionata tra le sbarreLe telecamere della Utah Transit Authority immortalano la scena: il Suv è fermo sui binari, ilavanza inesorabile, l’autista tenta disperatamente la retromarcia, ma niente da fare. Allora capisce che l’unica via di fuga è lasciare l’auto al suo destino. Scende e corre, un istante prima che l’acciaio sbricioli la carrozzeria.Una storia a lieto fine nello UtahUn colpo di scena da film, senza finale drammatico: secondo i media locali, nessuno è rimasto ferito. Ma di certo, qualcuno avrà avuto bisogno di una camomilla per calmare i nervi.