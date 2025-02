Lanazione.it - Un questionario di gradimento per il Punto Prelievi Baldaccio

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Unper esprimere ildegli utenti in merito al centrodi Arezzo. È reperibile e compilabile esclusivamente on line, sul sito web di Asl Toscana Sudest al quale si può accedere direttamente, oppure attraverso un QR code da inquadrare nei cartelli affissi all’interno della struttura del. Ilè completamente anonimo e l’utente può esprimere il proprio grado di soddisfazione attraverso giudizi (pessimo, scarso, sufficiente, buono, ottimo) che riguardano l’ubicazione e accessibilità del centro, l’offerta di prestazioni, lo stato dei locali e il comfort, il tempo di attesa dopo l’accesso al, l’accoglienza e la cortesia del personale, il tempo per la disponibilità del referto dopo il prelievo.