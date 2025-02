Amica.it - «Un quartetto perfetto». Con questo commento i principi di Svezia, Carlo Filippo e Sofia, hanno condiviso su Instagram la prima foto della principessa Ines

«Un». Condi Svezia, Carlosuladi Svezia, l’ultimogenita nata lo scorso 7 febbraio, con i fratelli maggiori.Abbracci e teneri baci nellein bianco e neroNel tenero scatto in bianco e nero la principessina posa addormentata tra le braccia di Alexander, 8 anni, mentre Gabriel, 7 anni, le tiene una manina e Julian, 3 anni, le sfiora la testa. Poi una secondain cui il solo Julian la bacia sulla fronte.«Grazie di cuore per tutti i bei complimenti alla nostra piccola»,scritto i, che suil profilo di coppia @prinsparet. Re Carlo Gustavo aveva annunciato il nomenipotina il 10 febbraio, durante un Consiglio di Stato a Palazzo Reale: oltre a, iscelto Marie e Silvia in onorenonna materna e di quella paterna, la regina, e Lilian in onoreprozia, duchessa di Halland.