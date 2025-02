Movieplayer.it - Un Posto al Sole anticipazioni 14 febbraio: è amore tra Rosa e Pino, Rossella reagisce alle molestie di Fusco

Leggi su Movieplayer.it

Ecco cosa vedremo domani, venerdì 14, in Unalsu Rai 3. In onda dal lunedì al venerdì20.50, si tratta della più longeva soap della tv italiana. Nuovo appuntamento20.50 su Rai 3 con Unal, la soap incentrata sulle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. In questa puntata, in onda domani 14, vedremofinalmente serena dopo tanto tempo. Ma scopriamo meglio cosa succederà. Nell'episodio precedente Nella puntata di giovedì 13, abbiamo vistosi è avvicinata a. Se in un primo momento, in difficoltà, aveva cercato il sostegno di Damiano, presto si era accorta che il ragazzo era distante e poco interessato ai suoi problemi. Al contrario di, che invece si era dimostrato molto vicino a. Micaela .