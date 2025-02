Dilei.it - Un passo dal cielo 8, salta la puntata finale. Quando va in onda

Undal8 non va instasera giovedì 13 febbraio su Rai 1. Il motivo? Deve lasciar posto alla terza serata di Sanremo 2025. E così slitta la. Dovremo attendere ancora una settimana per sapere se Manu e Nathan torneranno insieme e cosa nasconde il passato di Stephan.Undalper Sanremo 2025Dunque, Undalstasera. Non è una sorpresa, a dire la verità, dato che si sta svolgendo la 75esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti. Per la terza serata (leggi la scaletta) il presentatore è affiancato dalle co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. A Sanremo 2025 sono super ospiti i Duran Duran che tornano sul palco dell’Ariston dopo 40 anni.La fiction con Enrico Ianniello e Giusy Buscemi ha quindi dovuto fare unindietro e lasciare il posto al Festival, sebbene sia arrivata purtroppo all’ultimadi stagione.