Un esperimento sociale di Lenovo per rendere la tecnologia un' alleata

Milano, 11 feb. (askanews) – Giovani sempre più connessi attraverso smartphone e computer, ma spesso anche più insicuri, con difficoltà nel dialogo con amici e famiglia nella vita reale. Secondo una ricerca Doxa sulla Generazione Zeta commissionata da, in occasione del Safer Internet Day, il 45 per cento dei giovani in Italia sente infatti una disconnessione tra vita online e offline con ricadute sul benessere mentale e sulle relazioni. Leggi anche › Safer Internet Day 2025. Se la paura del revenge porn non frena i giovani dal condividere. tutto Da qui nasce il progetto Meet Your Digital Self perladelle relazioni umane.ha dato vita a unsfruttando l’AI e le tecnologie più avanzate per creare due avatar interattivi in 3D capaci di rappresentare digitalmente due giovani per intrattenere al loro posto conversazioni con i loro cari, su argomenti che i ragazzi avevano difficoltà ad affrontare direttamente a tu per tu.