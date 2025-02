Lanazione.it - Un decoder semplice e funzionale per il digitale terrestre: OWERSLYN DVB-T2, risparmia il 12% con questa offerta a tempo limitato

Leggi su Lanazione.it

Ildiè la soluzione perfetta per le chi vuole aggiornare la propria TV senza comprarne una nuova. Pensa che supporta la risoluzione Full HD 1080p, c’è lo standard HEVC Main 10 Bit, l’uscita HDMI/AV e la funzione PVR per registrare i tuoi programmi preferiti; in poche parole offre tutto il necessario per accedere ai canali digitali di nuova generazione con la massima qualità. La trovi su Amazon è disponibile a soli 23,70€, grazie allo sconto del 12%, un’ottima occasione per acquistarlo a un prezzo vantaggioso. Acquista ilsu Amazon Ilcompatibile con lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 Bit Questoè completamente compatibile con il nuovo standard di trasmissione DVB-T2, garantendo la ricezione ottimale di tutti i canali digitali aggiornati senza bisogno di cambiare televisore.