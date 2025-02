Un calcolatore misura l’impronta di carbonio degli influencer

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 13 feb. (askanews) – Quante emissioni divengono rilasciate dagli? Ora è possibile calcolarlo grazie a Carbon Footprint Calculator. Si tratta di uned è stato rilasciato oggi in tutta Europa, Italia compresa, da Kolsquare, azienda francese specializzata inMarketing e B Corp certificata, per promuovere attivamente la riduzione delle emissionioperatori del settore. Sviluppato con la piattaforma di verifica deldiSami, è a disposizione gratuitamente per chi intende contribuire a divulgare messaggi positivi, anche attraverso azioni tangibili. “Il nostro settore si basa sulla crescita e sulla scalabilità, quindi è ancora più importante crescere in modo responsabile. Non si può migliorare ciò che non si puòre: ecco perché quantificare l’impatto delle nostre azioni è il primo passo per capire da dove provengono le emissioni e cosa si può fare per ridurle”ha detto Quentin Bordage, CEO e fondatore di Kolsquare.