Iodonna.it - Un bambino su mille viene affidato a nuove braccia alla nascita. La Toscana risponde con un progetto che protegge madri e neonati, trasformando l'abbandono in una scelta consapevole

Leggi su Iodonna.it

abbandonati. In Italia, ogni anno, all’incirca ogninascite, unabbandonato dsua mamma (dati SIN del 2015). Una donna costretta a fare unadifficile e di grande sofferenza, per mancanza di alternative, che decide di dare al neonato la possibilità di un’altra vita, sperando che sia migliore. Una realtà diffusa, che spesso si preferisce non vedere, ma che così facendo, continua a lasciare nella solitudine donne ein difficoltà. Adozione responsabile: i suggerimenti per non sbagliare X Leggi anche › Calo delle adozioni, davvero non vogliamo più diventare genitori? Come si fa e perché è (più) difficileabbandonati, andare oltre i pregiudizi«Non esiste un profilo tipico – spiega al quotidiano La Nazione, la dottoressa Maria Bianchi, che da anni lavora con un gruppo di donne coraggiose con cui ha attivato inuninnovativo – Ho incontrato professioniste affermate, giovani studentesse, donne sposate con altri figli.