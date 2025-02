Un altro ko senza punti per Il Bisonte Firenze contro un’avversaria diretta

Leggi su Corrieretoscano.it

Bartoccini Perugia – Il3-1 (13-25, 25-21, 26-24, 25-23)BARTOCCINI – MC RESTAURI PERUGIA: Gryka 5, Traballi 13, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 2, Bartolini G. (L2) ne, Recchia, Bartolini B., Anchante 1, Cekulaev 10, Németh 25, Gardini 8, Rastelli, Ungureanu 1. All. GioviIL: Acciarri, Malual 15, Butigan 12, Leonardi (L), Battistoni ne, Giacomello 1, Nervini 3, Baijens 9, Lapini ne, Cagnin 12, Agrifoglio, Davyskiba 15. All. ChiavegattiARBITRI: Cerra – RossiNOTE: durata set: 20’, 27’, 29’, 27’; muri punto: Perugia 12, Il6; ace: Perugia 3, Il6PERUGIA – Ancora un ko in uno sdiretto per il, che torna da Perugia.Illotta con il cuore e non si arrende fino all’ultimo pallone, ma lo sdiretto per la salvezza lo vince la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, che si dimostra più cinica nei momenti decisivi e chiude la partita per 3-1, trascinata dalla Mvp Traballi: peccato perché dopo un primo set dominato, le bisontine si sono ritrovate sul +4 anche nel secondo (14-18), per poi perderlo 25-21, e pure nel terzo non sono riuscite a concretizzare un vantaggio di 21-23, mentre nel quarto le umbre hanno piazzato l’allungo decisivo solo sul 22-22.