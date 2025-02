Ilrestodelcarlino.it - Un altro avvistamento. Tornano i cinghiali lungo la via Flaminia. Un rischio per le auto

Sono tornati. Nuova apparizione di una coppia diin via, strada ad alto scorrimento di traffico e costeggiata anche da diverse abitazioni e attività commerciali. I due ungulati sono stati avvistati nella notte, tra ieri e martedì, sempreil tratto iniziale della, appena superata la stazione ferroviaria. Ormai i due animali selvatici sembrano essere di casa e sono molto a loro agio. Attorno a mezzanotte e mezza unmobilista che tornava a casa, a bordo del proprio veicolo, li ha incrociati che si trovavano sul marciapiede lato ferrovia, uno dietro l’. Due esemplari adulti che annaspavano con il muso a terra in cerca di qualcosa da mangiare. Non c’era traffico a quell’ora e la loro presenza non ha creato pericoli al cittadino che li ha avvistati e anche ripresi con il cellulare per documentare la loro presenza.