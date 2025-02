Laprimapagina.it - Umbria Antica Festival 2025: le strade della storia si incontrano a Todi

Tutte leportano a Roma, ma prima di arrivarci fanno tappa a. Dal 20 al 23 marzo, la cittadina umbra ospita una nuova edizione dell’, un evento dedicato alla scoperta del mondo antico attraverso conferenze, spettacoli e incontri con grandi divulgatori. Il tema di quest’anno, “Le”, racconta come le vie percorse nei secoli abbiano segnato il destino delle civiltà, collegando culture e tessendo la tramanostra memoria collettiva.Un’anteprima d’eccezioneDomenica 19 marzo, alle 21.15, il Teatro Comunale diospiterà un’anteprima speciale con Matteo Saudino, noto come Barbasophia. Con il suo inconfondibile stile divulgativo, guiderà il pubblico in una lezione-spettacolo dedicata a Seneca e alla ricercafelicità, un viaggio tra filosofia e riflessione esistenziale.