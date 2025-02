Amica.it - Uma Thurman, la più chic alle sfilate di New York

La NewFashion Week si è appena conclusa. Tante le celeb avvistate nei front row e agli special events della Grande Mela. Una tra tutte, Umain prima fila alla sfilata di Michael Kors.L'attrice ha scelto un cappotto Chesterfield in lana, dolcevita in cashmere e pantaloni palazzo in serge di lana. Tutto firmato Michael Kors. Completa la mise con accessori coordinati: cintura, borsa a spalla in pelle, stivaletti a punta squadrata e occhiali da sole. In definitiva un look dégagé, termine che definisce anche la sfilata A/I 2025 di Kors. Sinonimo di eleganza rilassata.