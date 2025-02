Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: prima mossa per Osimhen, novità sul rientro di Cambiaso, la moviola del match con il PSV

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 12 febbraio 2025– 11 febbraio 2025– 10 febbraio 2025– 9 febbraio 2025– 8 febbraio 2025– 7 febbraio 2025– 6 febbraio 2025– 12 febbraio 2025Hanckontus, il difensore continua a impressionare: grandissima prestazione in Feyenoord Milan. I numeri della sua partitaOre 23:20 – Hanckontus, il difensore continua a impressionare: i numeri della prestazione del giocatore in Feyenoord MilanMcKennie, fiducia per il rinnovo del centrocampista bianconero! Tutti gli ultimi aggiornamenti e i dettagliOre 21:20 – McKennie, fiducia per il rinnovo del centrocampista: tutti i dettagli sulla situazione contrattuale dell’americanoMercatontus, fissato il prezzo per l’obiettivo: servirà quella cifra per acquistarlo in estate.