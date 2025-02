Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-02-2025 ore 17:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spinge per una soluzione sul Ucraina e dopo una lunga telefonata con il presidente russo Vladimir Putin annuncia di voler fare iniziare immediatamente negoziati che vedrai lì dal russo in rabbia stai tu tieni concorda sul intensificazione dei contatti invita Trump a Mosca il presidente americano sente anche Denise che nessuno come l’Ucraina vuole la pace nessun accordo senza di noi avverte l’altro commissario Ué Callas conta gli anni che afferma dobbiamo lavorare insieme riuniti tutti noi europei con gli Stati Uniti per riportare la pace nel nostro continente pretermine evidenziati da Trump per un futuro accordo lasciare in Ucraina fuori dalla NATO da Parigi i ministri degli esteri gruppo waymar Plus per cui l’Italia fermano continuiamo a sostenere il Ucraina fino ad una pace giusta globale e duratura medioriente Israel avrebbe inviato un messaggio da maschio amiche mediatori di Egitto affermando che manterrà Fede l’accordo successa del fuoco e rilascio degli Ortaggi si ama si rilasserà altri tre ostaggi sabato come previsto lo riferisci a zio esercitando un alto funzionario israeliano ci sente il diamante ha detto che il movimento è impegnato a rispettare in calendario precedentemente concordato per l’accordo sul tardi quindi tre e non tutti siamo a sfera e rilascio degli estratti Allora non c’è accordo e ci sarà la guerra aveva detto in Occidente il Ministro della Difesa italiano Cats minacciando una ripresa dei combattimenti diversa nell’intensità rispetta prima del cessate il fuoco andiamo in Taiwan e di 4 morti e 17 feriti il bilancio pieno di accertato causato dall’ esplosione avvenuta questa mattina in un centro commerciale in base alle prime valutazioni dei Vigili del Fuoco incidente avvenuto a te Chong città Nella parte centrale dell’isola che sarebbe probabilmente Collegato ad una fuga di gas ha riferito alla di quattro persone sarebbero state addirittura scaraventate fuori dalle finestre del dodicesimo piano dell’edificio ha riferito il touch non fa il burro citando testimoni oculari torniamo in Italia 2 ospiti di una RSA in provincia di Firenze sono morti dopo essere stati ricoverati all’ospedale di Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale lo riporto la Nazione la vicenda risalirebbe lunedì scorso quando alcuni ospiti avrebbero accusato di poco dopo avere finito di consumare i patti le persone coinvolte quattro in tutto sono stato trasportato in ospedale oltre 2 vittime ci sono altri due altri ricoverati in gravi condizioni a Careggi il PM di turno ha disposto l’autopsia mette sul caso stanno indagando Gli ispettori dell’ufficio igiene dell’Asl di chiusura del Festival di Sanremo la seconda serata ieri ha raccolto sulle 1 1 media in termini di Total audiens di 11 milioni 700 mila spettatori fare al 4,5% di un record questa sera terza serata non passava inosservata sicuro di conduttori a te Sei il primo verdetto verrà proclamato il vincitore delle nuove proposte le conduttrici della terza serata sono Katia Follesa influenza Elettra Lamborghini è l’ex Miss Italia Miriam Leone reduce dal biopic su Oriana Fallaci attesissimo ritorno all’Ariston dei Duran Duran 40 anni dopo la loro esibizione tempi di Pippo Baudo era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa