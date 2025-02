Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-02-2025 ore 15:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio pressing di tram per trovare una soluzione sulla guerra in Ucraina dopo la telefonata di ieri tra il presidente degli Stati Uniti è Putin e il Tycoon ha detto di condividere l’obiezione russa in merito al fatto che chiede un po’ entrare nella nato Personalmente non credo che ti ha praticamente averla penso che è molto prima del presidente Putin e abbiamo detto che non avrebbero mai permesso una cosa del genere ha detto Trump parlando con i cronisti di presidente americano ha sentito anche zainetti che arriva nessuno come l’Ucraina vuole la pace c’è una convergenza tutti vogliamo la pace Chi è vestita Nella migliore posizione possibile quanti negoziati inizieranno ha detto il segretario generale della NATO Mark rutte sottolineando che c’è anche accordo sul fatto che non ci debba essere un mini 3 che l’accordo sia sostenibile che vuoti non possa prendere altra terra in Ucraina soddisfatti dalle comunicazioni rafforzate Stati Uniti rustia dicono dalla si va verso la fumata bianca per l’elezione dei quattro giudici della consulta dopo letrattative la quadra tra i partiti si sarebbe trovato attorno i nomi di Francesco Saverio Marini Roberto cattinelli Massimo Luciani le andrà Sandulli in corso una riunione congiunta dei gruppi parlamentari del PD presso la sala Berlinguer chiudere la partita di giudici costituzionali e trovare una soluzione per sbloccare l’impasse di centri per migranti in Albania sono i principali dossier sui si concentra il governo Due fonti palestinesi vicino ai colloqui per risolvere la crisi che minaccia la tregua tra Israele e hamas hanno riferito che si stanno compiendo progressi per portare un nuovo scambio di prigionieri che si terrà sabato come previsto ci sono progressi ha dichiarato la FP una di queste fonti indicano che i mediatori hanno tenuto Questa mattina ho un impegno da parte di Israele di attuare le disposizioni del protocollo umanitario dall’accordo di tregua ma ha confermato i funzionari egiziani a portare a termine il prezzo cambio di prigionieri in tempo Non appena Israele rispetterà il tuo impegno e ieri la seconda serata del Festival di Sanremo ha raccolto su Rai 1 1 media in termini di totale di 11 milioni 700mila pari al 64,5% di share sul palco dell’Ariston stasera si guidano i restanti 14 dei 29 di Garda sfiancare Carlo Conti nella conduzione della terza serata del Festival di Sanremo ci saranno Katia Follesa Elettra Lamborghini e Miriam Leone la finale del 9 Pro camera il vincitore tra le scuse e settembre tra gli ospiti attesi Duran Duran Edoardo Bennato Iva Zanicchi che ha 60 anni dal debutto ricevere il premio alla carriera ed è di 4 morti 7 feriti il bilancio finora cercato causato dalla forte esplosione avvenuta questa mattina in un grande magazzino di Taiwan in base alle prime valutazioni dei Vigili del Fuoco incidente avvenuto allo shinkong mizuki sushi di città Nella parte centrale dell’isola che sarebbe probabilmente collegato a una fuga di gas ha riferito l’agenzia per 24 persone sarebbero state addirittura scaraventate fuori dalle finestre del dodicesimo piano dell’edificio nel distretto del sito città ha riferito il Tyson fa il burro citando testimoni oculari due anziani ospiti di una RSA in provincia di Firenze sono morti dopo essere stati ricoverati all’ospedale di Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale lo riporta La Nazione la vicenda risalirebbe lunedì scorso quando alcuni ospiti avrebbero accusato di malori poco dopo aver finito di consumare i pasti le persone coinvolte quattro in tutto sono stata trasportata in ospedale oltre le due vittime ci sono altri ospiti ricoverati in gravi condizioni al Careggi il PM di turno ha disposto l’autopsia mentre sul caso indagano gli ispettori dell’ufficio igiene dell’Austria ed è tutto buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa