Ultime Notizie Roma del 13-02-2025 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e un'apertura in Ucraina dopo aver parlato con grandi di Putin al telefono dall'altra annunciato che incontrerà il presidente russo in Arabia Saudita per organizzare i negoziati sei stata il fuoco non è in un futuro troppo distante ho trovato il presidente America e come avevamo anticipato ha subito frenato sulle ambizioni di Chieve giudicando i realisti con l'adesione Ucraina nella nato e sottolineando che prima o poi sarà necessario Indire le elezioni nel paese invaso in precedenza speciale di Trump tweet cost era volata Musco tenendo la liberazione della americano detenuti Russia Marc Vogel in cambio del cybercriminale russo Alexander viniq il Tycoon annunciato di aver parlato anche lui come presidente Putin vuole fare la caccia secondo i vostri giornali la Cina spinge per avere un suo ruolo di pacificatore nellesettimane funzione di Pechino Hanno lanciato la proposta al Team del tramite intermediari di tenere un vertice per facilitare di sport di mantenimento della pace dopo un eventuale trema un incendio divampato in una palazzina di tre piani a Rimini provocando la morte di 2 persone si tratta di un uomo di 55 anni che è deceduto per le esalazioni da fumo e di sua moglie di 42 a seguito del rogo sono state evacuate 43 persone residenti in una dozzina di appartamenti sul posto venuti diverse squadre di vigili del fuoco polizia polizia locale e 118 una violenta esplosione ha fatto crollare una parete in un'abitazione Martignana Po in provincia di Cuneo un disabile morto per lo studio mentre era intrappolato sotto le macerie mentre le donne che vivevano con lui si sono salvati ma sono rimaste intossicate altri parenti residenti nella stessa casa marito della più giovane della donna e loro due figli al momento dell'incidente si trovava una cena in pizzeria La deflagrazione è stata provocata Con ogni probabilità dallo scoppio di una bombola a gas cambia la norma sulle missioni decaduti dalla rottamazione quater per non aver pagato pagato ha vinto una rata un emendamento riformulato al Decreto milleproroghe gli ammette la Definizione agevolata solo che aveva già aderito si tratta di una precisazione con tanto di indicazione delle coperture presentata come testo due precedenti modifica che invece prevedeva la riapertura dei termini c'è spazio ancora per un'altra notizia ha un lieto fine La truffa ai danni di Massimo Moratti costa quasi un milione l'ex presidente dell'Inter sono stati trovati bloccati i soldi su un conto estero che ora ti aveva versato i malfattori pari la scorsa settimana lo avevano contattato a nome del ministro della difesa Guido Crosetto chiedendogli un versamento di denaro per pagare il riscatto per la liberazione di inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente l'importo che l'imprenditore ha versato Su un conto olandese è di circa €1000000 e ora i carabinieri del nucleo investigativo di Milano coordinate sono riusciti a rintracciare questi soldi