Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-02-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spinge per una soluzione sul Ucraina e dopo una lunga telefonata col presidente russo Putin annuncia di voler fare iniziare immediatamente i negoziati che vedrai Lidl Russo in Arabia Saudita Putin concorda su internet dei contatti invita Trump a Mosca il presidente americano sente anche dei letti nessuno come l’Ucraina vuole la pace nessun accordo di noi avverte l’altro commissario europeo Carla conta janica ferma dobbiamo lavorare insieme uniti tutti in europei con gli Stati Uniti per riportare la pace nel nostro continente tra i termini evidenziati da Trump per un futuro accordo lasciare l’Ucraina fuori dalla NATO da Parigi i ministri degli esteri gruppo waymar Plast tra cui l’Italia firmano continueremo a sostenere l’Ucraina fino a una pace ingiusta globale e duratura Israele avrebbe inviato un messaggio da matti tramite mediatori di Egitto e Qatar che manterrà Fede l’accordo sul c’è stato il fuoco e rilascio degli ostaggi siamo rilascerà altri ortaggi sabato come previsto lo riferisce Axios citando un alto funzionario entriamo Il portavoce Senior via Massa San Giuliano injury ha detto che il movimento impegnato a rispettare il calendario precedentemente concordato per l’accordo sugli ostaggi quindi tre e non tutti siamo firme rilascio degli ostaggi Allora non c’è accordi ci sarà guerra aveva detto in precedenza il Ministro della Difesa italiano Cup minacciando una ripresa di combattimenti diversa dell’intensità rispetto a prima del Fuoco torneranno a riunirsi in mattinata in seduta comune camera e senato per le elezioni dei giudici della consulta la vigilia della nuova votazione del Parlamento in seduta comune è stata segnalata da confronti fra i leader del centro contatti fitti tra maggioranza e opposizione chiudere la partita di giudici costituzionali e trovare una soluzione per sbloccare l’impasse dai centri per migranti in Albania sono i principali dossier su su concentra il governo in trattative destinate a protrarsi nella notte terzo tema caldo quello del caso a Madrid che vede indagati i vertici di governo la mozione di sfiducia al ministro della giustizia Carlo Nordio presentata dal gradiscutta martedì 25 febbraio alla camera nuova chance per chi è decaduto dalla rottamazione quater per non aver pagato pagato tardivamente una rata lo prevede un emendamento riformulato €2000 che chiedi a mette alla Definizione agevolata solo che aveva già aderito limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate per l’adesione alla rottamazione quater i debitori che il 31 dicembre 224 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi rendendo la dichiarazione di riammissione entro il 30 Aprile di quest’anno nella riformulazione Come previsto non compare la proroga del biennale il Milan perde ancora in Champions League e finisce 1-0 d’andata dei play-off contro il Feyenoord è una vittoria meritata per i belgi solidi e intraprendenti il Milan con i 4 B in campo in attacco fin dal primo minuto leao gioao Felix di epulis delude a dominarlo sono i padroni di casa trascinati da uno straripante ed è stato proprio il brasiliano sbloccare la partita dopo appena tre minuti oggi lasfida il porto in trasferta in un play-off di Europa League che potrebbe essere la svolta della stagione per entrambe le squadre andiamo a chiudere Sanremo Giorgia Simone Cristicchi Fedez Achille Lauro Lucio corsi sono i 5 cantanti più votati in ordine rigorosamente casuale e Top Secret della seconda serata del Festival di Sanremo in base al litio nel terremoto delle belle radio Bianca Balti non sono venuta a fare la malata dice ma celebrare la vita aveva spiegato incontrando La Stampa e così è stato omaggio di Damiano David a Lucio Dalla il messaggio contro la violenza sulle donne di Vale LP Eligio lì che altro due cartelli io non voglio tu non puoi oggi la finale delle nuove proposte ed è tutto anche per questo Buona giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa