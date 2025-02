Lanazione.it - Uffici giudiziari, rinforzi in arrivo: "Aumentano giudici e impiegati"

Leggi su Lanazione.it

Entro breve al Tribunale di Spoleto dovrebbero arrivare i tanto attesi "". Ad annunciarlo e l’ex parlamentare, avvocato Domenico Benedetti Valentini che, di concerto con l’Ordine avvocati di Spoleto, ha avuto un’interlocuzione con i dipartimenti del Ministero della Giustizia. L’ex componente delle commissioni Giustizia della Camera e del Senato ritiene che "i seri problemi ricaduti suglidel poloo di Spoleto per l’ormai riconosciuto errore di mancato allineamento degli organici all’ampliamento della giurisdizione territoriale, ormai risalente a tredici anni fa," siano in via di risoluzione. La carenza di personale spiega Valentini influisce "sul Tribunale, ma parallelamente sulla Procura, sull’o di sorveglianza, sull’o del Giudice di pace e su quello notifiche".