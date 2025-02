Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Empoli: le probabili formazioni

Dovrebbe trattarsi di uno scontro salvezza ma, in realtà, ciò vale solo per i toscani, visto che i padroni casa sono abbondantemente fuori dalla zona retrocessione.vssi giocherà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl rendimento dei friulani è stato positivo in questa stagione con 30 punti collezionati e una posizione di classifica, il decimo posto, che fa dormire sogni abbastanza tranquilli. Il vantaggio sulla zona retrocessione è di dieci lunghezze per la squadra di Runjiac che, nel’ultima uscita di campionato ha fermato la capolista Napoli sul proprio campo, riscattando le precedenti due sconfitte consecutive.Non se la passano bene , invece, i toscani che stanno pericolosamente scivolando verso i bassifondi della classifica a seguito di un andamento da incubo con quattro sconfitte nelle ultime cinque, ed una vittoria che manca da due mesi.