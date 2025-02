Tpi.it - Ucraina: Trump sente prima Putin e poi Zelensky e annuncia negoziati “immediati” con la Russia. Ecco cosa si sono detti

Leggi su Tpi.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha avuto ieri sera un colloquio telefonico di un’ora e mezza con il leader del Cremlino, Vladimirndo l’immediato avvio dicon laper porre fine alla guerra in, informando poi in un’altra telefonata il capo di Stato di Kiev, Volodymyr, che da un meseva contatti con Mosca, ha definito “lunga e altamente produttiva” la telefonata con, affermando che anche la “conversazione” avuta con“è andata molto bene”. “Penso che il presidentevoglia la pace, il presidentevoglia la pace e io voglio la pace”, ha detto il presidente statunitense alla stampa riunita ieri nello Studio Ovale. “Penso che siamo sulla buona strada per raggiungere la pace”. L’inquilino della Casa bianca ha affidato il resoconto dei due colloqui, come spesso accaduto nelle ultime settimane, al suo profilo social Truth.