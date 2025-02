Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Trump ribalta la narrazione parlando di trattativa: il Vaticano la propone da anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’irruzione disulla scena internazionale ha sconvolto completamente la narrativa ufficiale della guerra in. E’ successo ciò che a Bruxelles, nel quartier generale della Nato e dell’Unione europea, si è voluto soffocare in ogni modo: un’analisi alternativa della vicenda.La guerra è un’impresa sporca, ma come ogni impresa viene il momento in cui si allineano profitti e perdite e si deve tirare una riga. Gli approcci possono essere diversi. Però è necessario dare spazio a molteplici punti di vista. Per interi treproprio questo si è voluto negare. E il Palazzo apostolico è sempre stato un ottimo punto di osservazione per seguire la propaganda che ha colorato l’intera vicenda. La narrativa ufficiale, ripetuta ossessivamente, esigeva che Putin fosse considerato un pazzo, un fautore invasato della rinascita dell’impero zarista e di quello sovietico.