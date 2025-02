Ucraina Trump parla con Putin e Zelensky Nato | Pace sia duratura

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Laprende nota delle dichiarazioni provenienti dagli Usa sull', "inclusa la lunga telefonata" del presidente degli Usa Donald"con il presidente Volodymyr", oltre a quella con il leader russo Vladimir. Ma non si sbilancia: "Vedremo come andrà avanti da ora in poi, passo dopo passo", afferma il segretario generale .