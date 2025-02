Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Scholz contro l’esclusione dell’Ue dai colloqui di pace: “No a imposizioni”. Medvedev: “Siete fuori perché deboli e inutili”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stati Uniti, Russia efanno le prove per lae l’Unione europea rimane a guardare.daidel secondo partner di Kiev nel conflitto da giorni genera nervosismo e preoccupazione tra le cancellerie europee. Dai vertici di Bruxelles è arrivata solo una timida reazione: “Qualsiasi accordo funziona solo con l’Europa“, ha dichiarato un funzionario in anonimato. Poi il nulla. Mercoledì i ministri deli Esteri di Germania, Francia e Spagna hanno voluto lanciare il loro messaggio: “Non ci può essere un accordo per lainsenza la partecipazione di Kiev e dell’Europa”. Peccato che Kiev, come dimostrano le dichiarazioni soddisfatte di Volodymyr Zelensky dopo la telefonata avuta con Donald Trump, sembra pienamente coinvolta, a differenza di Bruxelles. Così giovedì è stato il cancelliere tedesco, Olaf, a intervenire di nuovo sulla questione: “Non è ancora chiaro a quali condizioni l’sarà pronta ad accettare un accordo diche non può essere imposta“, ha affermato parlando a Politico.