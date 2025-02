Quotidiano.net - Ucraina news, la pace di Trump: Kiev non tornerà ai confini del 2014 e non entrerà nella Nato. “Sono d’accordo con Putin”

Roma, 13 febbraio 2025 - Latrae Russia non è lontana, ma avrà un suo prezzo per, ne è convinto il presidente degli Stati uniti Donalddopo aver avuto colloqui telefonici con Vladimire Volodymyr Zelensky. Nello Studio Ovale il numero uno della Casa Bianca ha spiegato ai giornalisti il suo piano: "Credo che probabilmente, a un certo punto, riusciremo a ottenere un cessate il fuoco in un futuro non troppo lontano". Il piano di, presentato come realistico, potrebbe però essere indigesto a, che secondo il tycoon l’si deve scordare i territori conquistati dalla Russia (Impossibile il ritorno aidel) e il benvenuto. Anche seaddolcisce la pilola a: è possibile che "parte" del territorio acquisito da Mosca durante il conflitto venga restituito all'