Ucraina, la diplomazia dei pugni sul tavolo. "Kiev distrutta, ha dovuto cedere"

??????Roma, 13 febbraio 2025 – Qualcosa si muove verso la pace anche se sul terreno ucraino la cronaca registra ogni giorno attacchi e controffensive da ambo le parti. Gianpaolo Scarante già ambasciatore di lungo corso, consigliere diplomatico di Palazzo Chigi e attualmente docente di Teorie e tecniche di negoziazione all’ ateneo di Padova è prudente ma ottimista. Trump e Putin ieri si sono parlati per un’ora e mezza, e ci sono stati contatti anche tra il presidente Usa e Volodymyr Zelensky. Sono segnali concreti verso la pace? “Sì, a questo punto si può parlare di un negoziato anche se dobbiamo parlare ancora di fase esplorativa. Comunque, ciò che è accaduto è concreto e nuovo”. Volunteers carry remains of a Uragan rocket as they clean the area around the Orthodox Svyato-Heorhiyivs?kyy Skyt of the Sviatohirsk Cave Monastery destroyed in a shelling in the village of Dolyna, Donetsk region, on March 11, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine.