Tuttosport – Motta non mi entusiasma Juve manca qualità e dopo Allegri volevo altro

2025-02-13 13:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS:Il passato glorioso e la quiete del presente: Marcello Lippi intervistato da Ciro Ferrara. L’ex difensore, su Dazn, ascolta il suo ex tecnico nello speciale dedicato al tecnico campione del mondo nel 2006, dal titolo “L’uomo della storia“. I due insieme hanno condiviso tanti successi allantus, ma hanno anche condiviso il successo del Mondiale di 19 anni fa, quando Ferrara faceva parte dello staff tecnico azzurro. Lippi ha parlato dei traguardi raggiunti, di chi lo ha accompagnato in anni importanti della sua carriera (leggasi Antonio Conte) ma anche del presente, in particolare della lotta Scudetto e del momento delladi Thiago.Lippi, l’uomo della storiaLippi parla, innanzitutto, del suo passato: “Ho partecipato alla storia, non ho fatto io la storia.