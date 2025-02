Liberoquotidiano.it - "Tutto regolare?": paranoia a Sanremo, il microfono di Stash scatena i complottisti | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Festival di2025 entra nel vivo e ogni esibizione porta con sé particolarità che non sfuggono agli occhi più attenti. Tra i dettagli che hanno incuriosito il pubblico nel corso della seconda serata della kermesse, spicca senza dubbio una scelta tecnica dei The Kolors, che si sono esibiti con unspeciale. Unico a questo Festival. Durante la performance del brano Tu con chi fai l'amore, infatti, il frontmanha utilizzato undiverso da quelli tradizionali, un elemento distintivo che ha suscitato la curiosità degli spettatori. Per chi si è chiesto il motivo di questa scelta, il cantante ha svelatoai microfoni di Radio 2, subito dopo essere sceso dal palco dell'Ariston: “È uncon cui abbiamo raggiunto un certo tipo di suono, sai che noi siamo un po' nerd su questa cosa", ha spiegato.