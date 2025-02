Ilgiorno.it - Turista aggredito. Si scatena la polemica

All’ennesima aggressione in piazza Volta, dove unfinlandese sabato notte è stato brutalmente picchiato da un gruppo di giovani, sono seguite le immancabili polemiche politiche dovute anche al fatto che la sicurezza è una deleghe di cui ha deciso di occuparsi direttamente il sindaco Alessandro Rapinese. "Il Comune non ha solo un compito di regia sui controlli nel territorio - interviene la consigliera del Pd, Patrizia Lissi - dovrebbe anche intervenire in materia di politiche giovanili. Occuparsi dei ragazzi non è semplice, ma questo è il compito dell’amministrazione". Sul tema sono intervenuti anche Stefano Molinari e Alessandro Nardone, rispettivamente presidente provinciale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che hanno scritto una lettera di scuse a nome della città al