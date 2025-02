Trump | Kiev non può entrare nella Nato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.30è d'accordo con il Segretario alla Difesa Pete Hegseth: non è praticabile che l'Ucraina entri. "Personalmente, so che il nostro nuovo segretario alla Difesa è eccellente. Pete ha fatto una dichiarazione dicendo che pensa che sia improbabile o impraticabile. Penso che probabilmente sia vero. Credo che molti altri prima del Presidente Putin abbiano detto che non avrebbero mai permesso una cosa del genere. E' da molto tempo che dicono che l'Ucraina non debba, e a me va bene così", ha detto.