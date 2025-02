Lettera43.it - Trump ha detto che incontrerà Putin in Arabia Saudita

Donald, che ha sentito al telefono Vladimirricevendo nel corso del colloquio un invito a Mosca, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca ha dichiarato che ha in programma un incontro con l’omologo russo, che potrebbe svolgersi in. Il presidente degli Stati Uniti ha precisato che una decisione definitiva in merito non è stata ancora presa e la data di questo incontro «non è ancora per adesso fissata», ma che potrebbe tenersi «nel prossimo futuro»., che ha annunciato l’avvio dei negoziati per la fine della guerra in Ucraina, ha ancheche il principe ereditarioMohammed bin Salman prenderà parte ai colloqui. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Cina nelle scorse settimane avrebbe fatto sapere all’entourage didi essere disponibile a ospitare un vertice tra i presidenti di Stati Uniti e Russia, ma la proposta sarebbe stata accolta con freddezza da Washington.