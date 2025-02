Internazionale.it - Trump e Putin si accordano per cominciare negoziati “immediati” sull’Ucraina

Leggi su Internazionale.it

Donalde Vladimirhanno concordato di avviare” per porre fine al conflitto in Ucraina, in una telefonata avvenuta il 12 febbraio, il primo scambio tra i due leader dopo l’insediamento di. Leggi