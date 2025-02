Quotidiano.net - Trump e Putin pronti ai negoziati: la Cina cerca un ruolo da pacificatore

Mentre i presidenti Usa Donalde il russo Vladimirsegnalano di essereper iper porre fine alla guerra in Ucraina, laspinge per avere un suodi. Nelle ultime settimane, riporta il Wall Street Journal, i funzionari cinesi hanno lanciato la proposta al team del tycoon tramite intermediari di tenere un vertice tra i due leader per facilitare "gli sforzi di mantenimento della pace dopo un'eventuale tregua", secondo fonti vicine al dossier a Pechino e a Washington. Tuttavia, Usa ed Europa guarderebbero alla mossa con scetticismo, dati gli stretti legami vantati dal Dragone con Mosca.