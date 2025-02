Linkiesta.it - Trump e la strada buia verso l’autoritarismo americano

L’aspetto più sorprendente del ritorno alla Casa Bianca di Donaldnon è stato l’annuncio di convincere il Canada a diventare il cinquantunesimo Stato, né la promessa di acquistare la Groenlandia od occupare militarmente lo Stretto di Panama. E neppure il voler chiamare il golfo d’America quello che per secoli si è chiamato del Messico. Il mistero per gli storici del 2125 sarà capire perché tutta quella schiera di politici, media e imprenditori che nel 2016 gridò alla morte della democrazia con la presidenza, ora tace placidamente.Forse perché avendo visto il finale del primo mandato, siamo convinti che andrà così anche il secondo. In fondo, seppur logorato, il sistema di check and balances della democrazia americana ha retto lo stress test più duro: l’assalto a Capitol Hill, la sede del Parlamento, il 6 gennaio 2021 e il tentativo di ribaltare la vittoria di Joe Biden nelle elezioni del 2020.