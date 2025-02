Notizie.com - Trump decide il futuro dell’Ucraina con Putin e mette all’angolo l’Europa: “Niente ingresso nella Nato”

Il Cremlino ha confermato la telefonata connei giorni scorsi. L’inizio dei negoziati e la posizioneilcon: “” (Ansa Foto) – notizie.comLa pace tra Russia e Ucraina potrebbe arrivare presto sul tavolo dei negoziati. Il Cremlino ha confermato la telefonata con il presidente Usa Vladimire i due leader si incontreranno presto in Arabia Saudita.Donaldaccelera i colloqui di pace, ma per arrivare a una tregua duratura, l’Ucraina dovrà dire addio all’. “Non è funzionale”, ha dichiarato. E i territori persi da Kiev dovranno restare in mano alla Russia: “Improbabile” che Zelensky possa riaverli.Dallo studio ovale il capo della Casa Bianca ha dichiarato ai giornalisti che si sta sforzando per ottenere la pace.