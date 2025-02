Linkiesta.it - Trump conquista gli italiani perché credono sempre meno nella democrazia

Un sondaggio dell’European council on foreign relations (Ecfr) mostra che per gligli Stati Uniti rimangono un partner strategico cruciale, mentre Donaldottiene il più alto gradimento in Europa, con punte altissime (circa l’ottanta per cento) tra gli elettori di Fratelli d’Italia e intorno al quaranta per cento (che poco non è) tra quelli del Partito democratico. Tendenza che recentemente avevamo già evidenziato. C’è da chiedersene la ragione proprionon si tratterà di un episodio sporadico, un’infatuazione di una manciata di mesi. Temo che le radici siano profonde. Dunque:queste pulsioni illiberali, questo battere in testa a un sistema democratico per inneggiare alla forza, alla protervia, alla cancellazione della fraternità? La storia si ripete. Siccome non è un giocattolo nelle mani della Provvidenza ma è l’azione umana a determinarne il cammino, e siccome gli uomini sono mossi da passioni radicate nei secoli – interesse, potere, amore, sopravvivenza, riproduzione – la storia può ripetersi alnel suo orientamento generale.