Trump condivide l’obiezione russa sull’ingresso dell’Ucraina nella NATO

Donaldha espresso il suo sostegno alla posizione di Mosca, definendolo un obiettivo irrealizzabile. “Personalmente non credo che sia praticabile”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, sottolineando come Mosca si opponga da tempo a questa possibilità.“Molto prima di Putin, i russi hanno detto che non avrebbero mai permesso una cosa del genere. Questo va avanti da molti anni. Lo dicono da molto tempo che l’Ucraina non può entrare, e io sono d’accordo”, ha aggiunto.“Prima o dopo saranno necessarie delle elezioni” in Ucraina, ha dichiarato ancora Donald. Il presidente americano ha detto che incontrerà Vladimir Putin in Arabia Saudita.La possibile svolta conNel suo primo viaggio all’estero, il nuovo segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha chiarito la posizione americana sulla guerra in Ucraina, escludendo sia un ritorno ai confini prebellici sia un ingresso imminente di Kiev