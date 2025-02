Dayitalianews.com - Truffatore seriale denuncia 105 sinistri stradali in 18 anni, scoperto dopo l’errore commesso nell’ultimo “incidente”

Un 45enne di origini napoletane hato la bellezza di 105 incidentitra il 2001 e il 2019, riuscendo incredibilmente sempre a farla franca e ottenere il risarcimento.sinistroto però, che si sarebbe verificato nel 2019 a Portici, in provincia di Napoli, haun errore fatale che lo ha portato dritto in tribunale. Come riferito dal Corriere di Torino l”uomo, accusato di truffa, è stato condannato a 10 mesi di reclusione dalla sentenza di primo grado, poi confermata in appello.L’incredibile escalation delLa svolta c’è stata nel 2019, quando la moglie dell’imputato, titolare di un’agenzia infortunistica, ha inviato ad una nota compagnia assicurativa piemontese la richiesta di un risarcimento per un sinistro stradale. Come riferito dal Corriere, nei documenti era riportato che l’uomo a bordo della sua Fiat 500L era stato colpito da un furgone in una piazza a Portici.