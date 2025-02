Lanazione.it - Truffato dal broker, la denuncia: “La mia polizza non esiste e non posso riavere la mia auto”

Pontedera, 13 febbraio 2025 – Una truffa, con annessa appropriazione indebita e falso in scrittura privata, è stata architettata da unassicurativo residente in un Comune della provincia. L’uomo, di circa sessant’anni, ha riscosso 500 euro per una Rc, compresaKasko, ne ha versati 81 (solo un mese) intascandone 419. Un modus operandi forse usuale per il. Ma questa volta la sua azione fraudolenta e truffaldina è venuta a galla perché un cliente ha avuto un brutto incidente, con danni all’di oltre 19mila euro. “Il 25 ottobre del 2023 – racconta Francesco Ferazzi, vittima della truffa del– ho acquistato un’Mg Zs che mi è stata consegnata il 24 novembre. Su consiglio di un amico ho stipulato laassicurativa con unal costo di 500 euro comprensiva di Kasko.