Lanazione.it - Truffa, inganni e risate ’Gianni Schicchi’ al Pacini

Leggi su Lanazione.it

Gianni Schicchi approda al Teatrodi Pescia. La celebre opera comica di Giacomo Puccini è in scena domani 14 febbraio, con una doppia matinée riservata alle scuole (ore 9.45 e ore 11.30) e sabato 15 febbraio alle ore 21.15, con uno spettacolo aperto ai cittadini. Rappresentata per la prima volta a New York nel 1918, su libretto di Giovacchino Forzano, Gianni Schicchi racconta con umorismo e non senza un pizzico di disincantata amarezza laperpetrata dal protagonista ai danni della nobile famiglia fiorentina Donati. Tematiche universali, ironia, calembour, azioni giocose e incalzanti caratterizzano la regia firmata da Andreas Garivalis, che con questa prova debutta nel mondo dell’opera, proponendo una interessante metafora tra il gioco ditra i personaggi e il mondo degli animali, governato dalla legge del più forte.