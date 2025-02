Truffa in nome Crosetto due indagati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.25 Ci sono duein merito all'inchiesta sullain cui utilizzando ildel ministro della Difesa Guido, sono state chieste cospicue somme di denaro a persone molto abbienti per pagare riscatti inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente. I due, secondo la Procura di Milano, sono due non meglio qualificati "cittadini stranieri". L'inchiesta, coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola ha portato a bloccare i conti olandesi su cui era no finiti i soldi di Massimo Moratti.