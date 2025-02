Notizie.com - Truffa del sito esca, cos’è e come funziona: la centrale del phishing scoperta a Napoli. Rubate decine di migliaia di euro

“Gentile cliente, la sua carta sta per essere bloccata. Aggiorni i suoi dati per evitare la sospensione”. A tutti è capitato di ricevere un sms del genere sul proprio smartphone.del: ladeldidi(CARABINIERI FOTO) – Notizie.comAnche i più accorti ed esperti di dispositivi digitali hanno più volte tentennato difronte a un tale avviso. L’sms, infatti, in maniera subdola si inserisce nel flusso di messaggi ufficiali di Poste italiane o della propria banca.Un raggiro sofisticato che punta a reindirizzare la vittima verso portali del tutto simili a quelli del proprio istituto (il, da cui il nome in codice del tentativo di) per carpire i dati personali e svuotare i conti correnti.