Fanpage.it - Truffa del finto Crosetto: come sono stati trovati i soldi di Massimo Moratti su un conto olandese

Leggi su Fanpage.it

aveva versato nei giorni scorsi oltre 950mila euro su uncorrente, convinto di star rispondendo a una richiesta d'aiuto arrivata dal ministro Guido. In realtà, l'ex patron dell'Inter era caduto vittima di una. Per poter congelare il denaro in tempi brevi, sarebbe stata necessaria una collaborazione tra banche centrali.